РИАМО – 24 янв. Жительницу Чехова подозревают в убийстве новорожденного ребенка, по данному факту организована проверка, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Предварительно установлено, что в утреннее время 21 января 2019 года женщина, находясь в помещении туалета, который располагается на улице, родила живого недоношенного ребенка, после чего, не сообщив об этом никому из родственников, завернула его в куртку и спрятала в коробке на террасе дома. В этот же день женщина с диагнозом: маточное кровотечение была госпитализирована в районную больницу», – отмечается в сообщении.

31-летней местной жительнице могут предъявить обвинение по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

«Вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения будет решен сразу после улучшения состояния ее здоровья», – добавляется в материале.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

«Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы тела новорожденного с целью установления причины смерти. Расследование уголовного дела продолжается», – заключается в сообщении.