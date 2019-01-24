РИАМО – 24 янв. Тело пожилого мужчины обнаружили в доме в поселке Наро-Фоминского городского округа, после распития горячительных напитков с пенсионером расправился хозяин жилища, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В жилом доме на улице Рябиновая 23 января в поселке Атепцево нашли труп мужчины 1955 года рождения. Накануне здесь проходило застолье.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление (убийство – ред.) установлен и доставлен в УМВД хозяин дома – мужчина, 1967 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело, резюмировал сотрудник пресс-службы.