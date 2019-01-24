РИАМО – 24 янв. На третьем Международном кинофестивале «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова, который пройдет в подмосковном Павловском Посаде с 6 по 10 февраля, ожидается около 7 тысяч гостей, сообщил журналистам глава городского округа Павловский Посад Олег Соковиков.

«Мы сегодня анонсируем третий фестиваля «17 мгновений» имени Тихонова. С каждым годом количество участников фестиваля увеличивается. На первом мероприятии было 3 тысячи человек, а на втором около 7 тысяч человек. Надеюсь, что в этом году людей будет не меньше», – сказал Соковиков.

Он отметил, что в рамках фестиваля пройдут концерты, творческие вечера, а также мастер-классы и лекции для детей и взрослых.

С 6 по 10 февраля в Павловском Посаде проведут третий международный кинофестиваль «17 мгновений» имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова. Участниками и гостями станут актеры Василий Лановой, Евгений Дятлов, Наталья Варлей, исполнители авторской песни Татьяна и Варвара Визбор, оперный певец Евгений Кунгуров, искусствовед и деятель культуры Михаил Швыдкой.

Третий международный кинофестиваль «17 мгновений» пройдет при поддержке министерства культуры РФ, министерства культуры Московской области, губернатора Московской области и Союза кинематографистов России.

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