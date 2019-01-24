РИАМО – 24 янв. На территории новой Москвы завершаются работы по строительству дублера Остафьевского шоссе, протяженность трассы составляет порядка 4 километров, движение по ней планируют запустить летом, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

Дублер Остафьевского шоссе соединит поселение Рязановское со Щербинкой. Сложнейшим элементом трассы является 200-метровый мост через приток Десны – реку Молодцы.

«Большая часть основных работ уже завершена. Полностью уложено качественное дорожное полотно, и дорога, имеющая по две полосы движения в каждую сторону, почти готова к вводу в эксплуатацию. Открыть движение по дороге планируется летом 2019 года», – сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он подчеркнул, что в настоящее время возводятся подходы к мосту через реку, на котором также будет оборудовано пешеходное ограждение.

«Строители устанавливают наружное освещение, дождевую канализацию, выполняют переустройство трех участков газопровода – все необходимые объекты инженерной инфраструктуры», – добавил Жидкин.

Кроме того, дорожники установили шумозащитные экраны высотой 3 метра, общей протяженностью более 1,2 километра, свыше 800 метров барьерного ограждения.

Дорога будет оборудована современной системой видеонаблюдения и видеофиксации нарушений, включающей в себя девять видеокамер. После завершения строительства будет произведено благоустройство прилегающей территории, на которой высадят около 900 деревьев и более 3 тысяч кустарников, а также оборудуют свыше 60 тысяч квадратных метров газона.

«Ввод в эксплуатацию дублера Остафьевского шоссе обеспечит необходимое развитие улично-дорожной сети с учетом активной жилищной застройки в районе Щербинки. Трасса позволит значительно сократить путь от города до Рязановского шоссе», – подчеркнул Жидкин.

Согласно адресной инвестиционной программе города Москвы до конца 2023 года в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию еще около 300 километров автомобильных дорог.