РИАМО - 24 янв. Штаб по контролю за строительством многоквартирных домов начал работу в Подмосковье, он будет проверять проекты долевого строительства, находящиеся в пограничной зоне: «желтой» и «красной», заявила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она уточнила, что на сегодняшний день в Московской области в реестр обманутых дольщиков внесено 10,5 тысяч граждан, права которых нарушены. С 2012 по 2017 год обеспечены почти 20 тысяч граждан по 119 проектам. Привлечено 50 миллиардов внебюджетная средств.

«Если видим, что сроки строительства сдвигаются хотя бы на месяц, мы сразу реагируем, выясняем причины и помогаем застройщику их решить. Сегодня стартует работа штаба, которую возглавлять будет Максим Александрович Фомин. В связи с переходом с 1 июля на новую структуру финансирования долевого строительства, понимая сложность ситуации для многих застройщиков, штаб будет рассматривать на предмет финансовой устойчивости все проекты, которые находятся в «желтой» и «красной зоне», – сказала Федотова.

Как уточняется в презентации к докладу, на сегодняшний день в «желтой» и «красной» зоне в регионе находится более 700 объектов.

Ранее Федотова сообщила, что крупнейшими комплексами, которые планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году, является ЖК «Новокосино-2», корпус 5 в Реутове, район Восточный, микрорайон 2,3, корпус 14 в Звенигороде, МЖК «Изумрудная долина», корпуса 32,33, 34, 36, 37, 39 в Одинцовском районе, ЖК «Купавино» в Богородском городском округе.