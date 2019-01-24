РИАМО - 24 янв. Столичной полиции передали 16 мобильных криминалистических лабораторий, использование которых позволит сократить время прибытия следственно-оперативной группы на место происшествия до 30 минут, а время ликвидации последствий ДТП – до 1 часа, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг принял участие в расширенном заседании коллегии столичного ГУ МВД России. Перед началом заседания глава города передал столичной полиции 16 мобильных криминалистических лабораторий. Кроме того, участники коллегии осмотрели технику службы «Дорожный патруль» Центра организации дорожного движения Москвы.

«Правительство Москвы и столичная ГИБДД добились хороших результатов в сокращении аварийности на дорогах. По сравнению с 2010 годом число погибших в ДТП снизилось на 40%, число раненых – на 23%, количество ДТП с пострадавшими – на 22%. Несколько лет назад сотрудники ГИБДД были оснащены комплексами «Мобильный инспектор». Это позволило сократить время оформления обычных ДТП до 30-40 минут и минимизировать неудобства для участников дорожного движения», – сказал Собянин.

По его словам, исключение составляли сложные ДТП с погибшими и тяжелоранеными людьми, оформление которых занимает до 6 часов.

«И все это время движение по нескольким полосам или даже по всей улице остается перекрытым. Сегодня мы передаем московской полиции мобильные криминалистические лаборатории, с помощью которых полицейские смогут оформлять даже самые сложные ДТП в течение одного часа», – отметил мэр.

В конце 2018 года для повышения эффективности и оперативности работы следственно-оперативных групп правительство Москвы закупило 16 мобильных криминалистических лабораторий на базе автомобилей Volkswagen, оснащенных специальным оборудованием для проведения всех необходимых следственных действий на месте ДТП.

Для эффективного использования закупленного оборудования правительство Москвы организовало специальное обучение для сотрудников полиции.