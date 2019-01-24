РИАМО - 24 янв. Более 19 тысяч обманутых дольщиков получат ключи от квартир в 2019 году в Подмосковье, сказала в четверг в ходе очередного заседания регионального парламента министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

С 2012 по 2017 годы права обеспечили почти 20 тысяч граждан по 119 проектам. Привлечено 50 миллиардов внебюджетных средств.

«В 2019 году мы планируем обеспечить права 19119 граждан по 50 объектам», - сказала Федотова в ходе часа правительства в Мособлдуме.

Он отметила, что крупнейшими комплексами, которые планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году, является ЖК «Новокосино-2», корпус 5 в Реутове, район Восточный, микрорайон 2,3, корпус 14 в Звенигороде, МЖК «Изумрудная долина», корпуса 32,33, 34, 36, 37, 39 в Одинцовском районе, ЖК «Купавино» в Богородском городском округе.

«Итоги 2018 года - после организации комплексной работы в правительстве и с вашей помощью, уважаемые депутаты, на сегодняшний день по 22 объектам, а это 7,5 тысяч граждан, найдено решение. Там уже есть строительство, и оно нарушается. Объем финансирования составляет 9 миллиардов рублей», - добавила Федотова.

Она подчеркнула, что по ЖК «Изумрудная долина», планируемый срок ввода 11 домов - март 2019 года, остальные во втором квартале 2019 года. ЖК «Купавино» планируют ввести в эксплуатацию в июне 2019 года, ЖК «Березки» планирует ввести в 4 квартале 2019 года.