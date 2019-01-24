РИАМО – 24 янв. По итогам прошлого года за нарушения санитарно-эпидемиологических и экологических требований застройщики Москвы получили штрафы на 37 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«В 2018 году специалисты управления специализированного надзора Мосгосстройнадзора приняли участие в 4559 проверках объектов капитального строительства и выявили 8140 нарушений санитарно-эпидемиологических и экологических требований», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В результате проверок оформлено 1534 предписания по устранению экологических нарушений, 1396 предписаний по устранению нарушений санитарно-эпидемиологических требований и 723 предписания по устранению нарушений организации строительства.

«Общая сумма наложенных штрафов составила свыше 37 миллионов рублей», – подчеркнул Антосенко.

Одним из приоритетных направлений работы является рассмотрение обращений граждан.

«В 2018 году рассмотрено 1883 обращения граждан, из них 1130 с жалобами на шум от строек, 112 обращений о незаконной вырубке деревьев при строительстве. По всем обращениям проводятся проверки. При подтверждении изложенных фактов принимаются меры для устранения нарушений», – уточняется в сообщении.

При поступлении жалоб на шум к проверкам привлекаются специалисты подведомственного Мосгосстройнадзору Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве («ЦЭИИС»).

«Проводятся измерения уровней шума, в том числе у домов заявителей при необходимости – вибрации. Так, подтвердились жалобы при возведении жилых комплексов на улице Паршина, 10, улице Яна Райниса, владение 4, улице Новочеремушинская, 17, улице Амурская, 3, проезде Шокальского, владение 33, строительстве Северо-Восточной хорды и другие», – перечисляется в материале.

К участникам строительства применены штрафные санкции. После вмешательства Мосгосстройнадзора были оперативно выполнены противошумные мероприятия. Жалобы на шум не поступают.