РИАМО - 24 янв. Парки Москвы подготовили для жителей столицы множество разнообразных развлечений – катки, лыжные трассы и тюбинговые горки, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта столицы.

«Программа комплексного благоустройства парковых территорий превратила парки в любимые места отдыха для многих горожан, причем в столичных парках можно провести время с пользой не только летом, но и зимой. Здесь можно найти самые разные варианты проведения досуга», – отмечается в сообщении.

В благоустроенном парке «Братеевская пойма» работает каток площадью 800 квадратных метров. Покататься здесь может любой желающий, вход свободный. Для удобства посетителей при катке работает раздевалка – она открыта с 10 до 22 часов. Каток располагается недалеко от входа в парк, в районе улицы Борисовские пруды, дом 48. Кроме того, на территории проложена лыжня протяженностью около 4,5 километров.

В ландшафтном парке «Митино» помимо катка площадью 4 тысячи квадратных метров проложены две лыжные трассы. Их протяженность составляет 3 и 1,5 километра. Также работает прокат лыж – найти их можно недалеко от входа в районе улицы Пенягинская, дом 16. Помимо этого, на естественном склоне организована горка, с которой можно покататься на тюбингах. Этот спортивный инвентарь также можно взять в прокат.

«На юго-востоке города в 2017-2018 годах в результате комплексного благоустройства парка 850-летия Москвы была создана одна из лучших спортивно-рекреационных зон столицы. Сейчас в парке проложена внушительной длины лыжная трасса. Ее протяженность составляет более 9 километров, из них более 4 километров используется для тренировок и соревнований биатлонистов», – добавляется в материале.

Кроме того, в парке организованы два катка, при которых для удобства посетителей работают пункты проката, где можно взять в аренду лыжи и коньки. Они расположены в районе улицы Поречная дом 3, корпус 1 и дом 21. Катки работают с 10 до 20 часов, вход свободный. Помимо этого, в парке можно покататься с горки на ледянках и тюбингах. Последние также можно взять в прокат.

На севере Москвы в парке имени Святослава Федорова в ходе благоустройства была увеличена площадь хоккейной коробки – она составляет порядка 1,3 тысячи квадратных метров. Также для удобства посетителей работает теплая раздевалка и пункт проката спортивного инвентаря, а в раздевалке размещены автоматы, в которых можно приобрести напитки или небольшой перекус.

Каток работает с 10 до 22 часов, в понедельник технический день. Покататься здесь может любой желающий, вход свободный. Найти каток можно недалеко от входа, напротив дома 16А, строение 1 по улице Селигерская.

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