РИАМО - 24 янв. Около 1,5 тысяч строящихся многоквартирных домов в Подмосковье отстают от графика более чем на 2 месяца сдачи квартир, говорится в презентации к выступлению министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой на очередном заседании регионального парламента.

Всего на сегодняшний день в Московской области в реестр (обманутых дольщиков - ред.) внесено около 10,5 тысяч граждан, права которых нарушены. Самые пик пришелся на 2005-2012 годы. С 2012 по 2017 год обеспечены почти 20 тысяч граждан по 119 проектам. Привлечено 50 миллиардов внебюджетных средств.

«Внесены в систему 3275 домов. В «зеленой» зоне (отставание от графика строительства до 2 месяцев) 1911 домов, в «желтой зоне» (отставание от 2 до 6 месяцев) - семь домов, в «красной» зоне (нарушение сроков передачи квартир, отставание более 6 месяцев) - 726 домов, в «черной зоне» (банкротство, уголовное дело, выявлены признаки нецелевого использования) - 631 дом», - говорится в презентации.

Как отмечается в материале, система позволяет в онлайн-режиме отслеживать изменение статусов строящихся объектов по критическим параметрам и оперативно принимать меры по решению проблем.