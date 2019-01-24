РИАМО – 24 янв. Современный аппарат для проведения диагностики заболеваний гортани получила больница подмосковной Коломны, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«В Коломенскую центральную районную больницу поступил новый риноларингоскоп – аппарат для проведения диагностики заболеваний гортани. Стоимость оборудования составляет почти 1,5 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Медтехнику закупили в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».

По словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева, благодаря новому аппарату можно вовремя обнаружить злокачественную опухоль.

«Биопсия гортани – процедура, во время которой врач получает из органа образец подозрительно измененной ткани и отправляет его на анализ в лабораторию. Благодаря этому, можно вовремя обнаружить злокачественную опухоль и назначить оптимальное лечение. За день на аппарате, поступившем в Коломенскую больницу, будут проходить обследование до пять пациентов», – отметил Матвеев.

Он отметил, что в минувшем году на оснащение учреждений здравоохранения Подмосковья новой медицинской техникой было направлено порядка пяти миллиардов рублей.