РИАМО – 24 янв. Свыше 600 тысяч деклараций на товары оформили в 2018 году сотрудники Московской областной таможни, этот показатель превысил прошлогодние данные на 14%, среднее время регистрации таможенной декларации составляет 16 минут, говорится в сообщении пресс-службы таможни.

«По итогам работы в 2018 году Московская областная таможня оформила 601282 декларации на товары. По сравнению с 2017 годом произошло увеличение объема деклараций на 14%. Заметно растет и количество деклараций, выпускаемых с применением технологии автоматической регистрации и автоматического выпуска», – сказал первый заместитель начальника Московской областной таможни Александр Дуров.

Он уточнил, что ФТС России последовательно продвигается в направлении автоматизации таможенных процедур.

«Только в Московской областной таможне с начала 2018 года зарегистрировано в автоматическом режиме порядка 36% от общего количества деклараций при импорте товаров и 71% при экспорте, автоматически выпущено более 17 тысяч деклараций», – добавил Дуров.

Совершенствование таможенного администрирования ведет к сокращению сроков выпуска товаров.

«Среднее время регистрации таможенной декларации составляет 16 минут, время выпуска безрисковой декларации – 1 час 11 минут», – отмечается в сообщении.

По итогам минувшего года Московской областной таможней перечислено в доход федерального бюджета 563 миллиарда 246 миллионов рублей, что составляет 100,36% от установленного планового задания в размере 561 миллиарда 199 миллионов рублей.

«Таким образом, по сравнению с 2017 годом размер перечисляемых средств вырос более чем на 70 миллиардов рублей. Всего через Московскую областную таможню в 2018 году прошло более 6 миллионов тонн грузов (Экспорт составил 1, 4 миллиона тонн, импорт – 4,6 миллиона тонн)», – заключается в материале.