РИАМО – 24 янв. В поселке Тучково 23 января состоялось командное первенство Рузского городского округа по шахматам, в первенстве приняли участие представители восьми образовательных учреждений горокруга, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Команды поделили на две группы. Лучшие коллективы боролись за победу в первенстве, команды, занявшие вторые места в группах, разыграли бронзу турнира.

«Победителями первенства стали представители гимназии №1 Рузы, второе место у учащихся школы №3. Бронзу завоевала команда Нестеровского лицея», – говорится в сообщении.

Лучшим игрокам присудили индивидуальные награды: среди девушек ее получила Виктория Дребезова, среди юношей – Андрей Романов.