РИАМО - 24 янв. В 2019 году предприятия Московской области смогут воспользоваться сразу несколькими новыми видами поддержки внешнеэкономической деятельности, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

В доме правительства Подмосковья в четверг состоялся семинар для промышленников.

«В текущем году Фонд внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Московской области планирует компенсировать затраты регионального бизнеса на размещение свой продукции на международных электронных площадках, на создание экспортного бренд-бука, на получение международных сертификатов, на участие в выставках с индивидуальным стендом за рубежом, а также на представление своей организации на коллективном стенде», – говорится в сообщении.

Как отметил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов, на поддержку экспорта в 2019 году направят около 147 миллионов рублей, при этом финансирование из регионального бюджета превысит 90 миллионов рублей.

«Появление и увеличение экспорта для каждого производителя Подмосковья – это серьезный толчок к развитию бизнеса. Сегодня Московская область в числе пяти лучших регионов России по несырьевому экспорту, и мы планируем наши показатели заметно улучшить в ближайшие годы», – заявил Хромов.

Помимо поддержки регионального Фонда ВЭД, промышленники в 2019 году смогут воспользоваться поддержкой по линии Минпромпторга России в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК). Они представляют собой долгосрочные программы развития компаний, предусматривающие, в том числе, рост экспорта продукции.

Схема дополнит существующие отраслевые программы, и по каждой компании решения будут приниматься индивидуально. Деньги будут выделяться в рамках федерального проекта «Промышленный экспорт» в составе национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и распределяться через Российский фонд технологического развития (Фонд развития промышленности при Минпромторге России, ФРП), а также региональные фонды развития промышленности субъектов РФ.