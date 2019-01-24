РИАМО – 24 янв. Свыше 100 миллионов человек воспользовались поездами дальнего следования в 2018 году, популярностью у пассажиров пользовались двухэтажные и скоростные составы, говорится в сообщении пресс-службы компании «РЖД».

«В 2018 году поездами формирования Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» – дочерняя структура АО «РЖД») воспользовались 101,1 миллиона пассажиров, это на 8% превышает аналогичный показатель прошлого года. Наибольший рост отмечен в дерегулированном сегменте перевозок (купе, СВ, люкс-вагоны с местами для сидения в скоростных поездах)», – говорится в сообщении.

Традиционно пользуются спросом двухэтажные поезда. Ими за прошлый год воспользовались свыше 4,5 миллиона человек, что почти на 37% больше, чем в 2017 году.

«Доля перевозок двухэтажным подвижным составом в 2018 году составила 4,7% от общего объема перевозок АО «ФПК». Дневными экспрессами формирования АО «ФПК» за прошлый год воспользовались более 15 миллионов пассажиров. Это на 22,9% превышает показатели 2017 года. При этом доля перевозок пассажиров дневными поездами составила 15,4% от общего объема компании», – заключается в материале.