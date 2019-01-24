РИАМО - 24 янв. Около 1,6 миллиарда рублей направят на лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями в 2019 году в Подмосковье, заявил в четверг председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и соцполитики Андрей Голубев.

По его словам, в Московской области успешно решается задача обеспечения лекарствами больных с редкими заболеваниями.

«Если в 2017 году за счет регионального бюджета такое лекарственное обеспечение получали 721 человек, тратился 1,2 миллиарда рублей, в 2018 году - 1,3 миллиарда рублей, 765 человек, в 2019 году планируется увеличить число получающих лекарственное обеспечение до 908 человек и затратить на эти цели 1,6 миллиарда рублей», - сказал Голубев в ходе очередного заседания регионального парламента.

Он отметил, что практика обеспечения лекарствами граждан с такими заболеваниями в Подмосковье является примером для других субъектов.

Ранее Голубев сообщал, что на один курс лечения одного пациента тратится от 500 тысяч до 15-16 миллионов рублей.