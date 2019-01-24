РИАМО - 24 янв. В Богородском городском округе во втором квартале текущего года планируется ввести в эксплуатацию новое дошкольное образовательное учреждение, объект возводится на средства регионального и муниципального бюджетов, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Новый детский сад откроется на улице Климова города Ногинск рядом со школой №21. Согласно проектным показателям, детский сад будет рассчитан на 260 мест. В здании дошкольного учреждения общей площадью 6602,09 квадратных метров предусмотрены вестибюль с охраной, групповые ячейки, административные помещения, медпункт, пищеблок, залы для занятий музыкой и физкультурой.

«В настоящее время на объекте завершаются работы по облицовке фасада, благоустройству территории, выполняются отделка внутренних помещений монтаж внутренних инженерных сетей и коммуникаций», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Реализация проекта осуществлялась в рамках региональной государственной программы «Образование Подмосковья». Заказчиком данного объекта является администрация Богородского городского округа, подрядчиком выступает ООО «Норма».

Финансирование строительства нового учреждения образования осуществляется за счет средств регионального бюджета и бюджета Богородского городского округа.

«Всего в 2019 году в Московской области планируется построить 13 детских садов, в которых будет создано более 2,5 тысяч мест для дошкольников», – резюмировал Тагиев.