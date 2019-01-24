РИАМО – 24 янв. Усиленный контроль за строительством ЖК «Медовая долина» в новой Москве взял на себя Москомстройинвест, в 2019 году здесь возведут детский сад, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Объект расположен по адресу: поселок Марушкинское, ЗАО «Крекшино». Ранее в ходе совещания, которое прошло под руководством председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, было принято решение об усиленном надзоре за строительными работами в ЖК.

«В настоящее время из 657 квартир первой очереди строительства 139 находятся в процессе передачи гражданам. Завершение строительства второй очереди проекта (дома №4,5,6) перенесено на четвертый квартал 2019 года. Также в третьем квартале текущего года планируется завершить возведение детского сада», – сказал представитель застройщика жилого комплекса – компании ООО «Логитек».

Пятова уточнила, что в связи с многочисленными обращениями граждан и неоднократным отклонением от графика реализации проекта жилого комплекса, комитет поставил на особый контроль ход строительство данного объекта.

«Ежемесячно застройщик обязуется дополнительно предоставлять в Москомстройинвест отчет о ходе строительных работ на объекте в виде развернутых форм. Это позволит специалистам комитета оперативно отслеживать исполнение запланированных сроков и объемов строительно-монтажных работ на объекте и не допустить дальнейшего отклонения от графиков реализации проекта», – добавила Пятова.

Вместе с тем застройщик еженедельно будет размещать фотоотчет о ходе строительства объекта в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), где он также будет доступен гражданам.

«По итогам 2018 года ООО «Логитек» выдано очередное предостережение о необходимости принятия срочных мер по устранению отставания от графика реализации проекта строительства жилого комплекса», – заключается в материале.