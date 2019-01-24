РИАМО - 24 янв. По итогам 2018 года АО «Мособлэнерго» на территории 61 обслуживаемого муниципального образования заключило 17738 договоров, что на 18,5% больше, чем в 2017 году, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Как уточняется в материале, мощность по заключенным договорам составила 390 МВт.

«Осуществлено подключение к электрическим сетям на 13014 объектах, что на 1417 присоединений больше, чем в течение 2017 года. Присоединенная мощность составила 298 МВт», – отмечается в сообщении.

Наибольшее количество подключений выполнено в Раменском, Пушкинском, Одинцовском районах Подмосковья, а также в Химках, Клину и Мытищах.

Всего за прошедший год сотрудниками АО «Мособлэнерго» обработано более 18 тысяч заявок на технологическое присоединение на суммарную мощность 493 МВт. Кроме того, 85% заявок на подключение к сетям компании в прошедшем году было подано через «Портал потребителя «Мособлэнерго».