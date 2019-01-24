РИАМО - 24 янв. Полномочия по обеспечению лекарствами жителей Подмосковья с пятью орфанными заболеваниями передали на федеральный уровень, соответствующий законопроект приняла Мособлдума на очередном заседании регионального парламента, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Таких пациентов (с гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом типа I, мукополисахаридозом типа II, мукополисахаридозом типа VI - ред.) в Московской области 46 человек. Передавая полномочия в федеральный бюджет, мы создаем возможность направить эти средства на другие категории граждан, либо на расширение лекарственного обеспечения», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

По его словам, на лекарственное обеспечение этих 46 больных региональный бюджет ранее затрачивал 450 миллионов рублей ежегодно.

Депутат отметил, что Подмосковье имеет высокие показатели по обеспечению лекарств граждан с редкими заболеваниями.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.