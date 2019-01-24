РИАМО – 24 янв. Свыше 230 пар молодоженов в Подмосковье сыграют свадьбу 14 февраля, в регионе ежегодно регистрируется около 58 тысяч браков, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

«В органы ЗАГС Московской области подано 236 заявлений на государственную регистрацию заключения брака 14 февраля, в День святого Валентина», – отметила Забралова.

Она подчеркнула, что в регионе ежегодно регистрируется порядка 58 тысяч браков.

«В Московской области традиционно увеличивается спрос на свадьбы в определенные даты: День семьи, любви и верности, на Красную горку или же в «красивые даты», как, например, в этом году 9 сентября. Подмосковные органы ЗАГС всегда готовы к наплыву посетителей», – подсказала Забралова.

С 2015 года в Подмосковье построено шесть современных зданий ЗАГС, а также отремонтировано 37. В ближайшие два года в планах отремонтировать еще 11 подобных учреждений. Всего же в Московской области насчитывается 104 органа записи актов гражданского состояния.