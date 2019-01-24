РИАМО - 24 янв. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков пригласил организаторов и участников Зимнего велопарада в Подмосковье в связи с угрозой срыва парада в Москве, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Накануне организаторы мероприятия Let's bike it! сообщили, что четвертый Зимний велопарад в Москве не состоится, так как требования столичного департамента транспорта о предоставлении большегрузной техники для перекрытия дорог нельзя выполнить за полторы недели до мероприятия.

«Чтобы сохранить традицию и дать возможность организаторам провести четвертый Зимний велопарад, власти Московской области сделали предложение прокатиться по живописным трассам Подмосковья», – говорится в сообщении.

По словам Терюшкова, в Подмосковье уже наработан хороший опыт по проведению велозаездов самого разного уровня: от локальных любительских семейных стартов, до профессиональных турниров.

«Одно из самых ярких и масштабных мероприятий, которое мы проводим вот уже несколько лет подряд – это международная велогонка Gran Fondo. Несколько тысяч участников со всего мира собираются в Московской области. Мы проводили этот заезд на разных трассах Подмосковья – Волоколамске, Клину, Рузе – всегда с большим успехом», – отметил министр.

Он добавил, что в Королеве регулярно проходят заезды разной тематики, жители и гости области участвуют в них семьями.

«Я приглашаю организаторов Зимнего велопарада к нам в Подмосковье. Мы сможем подобрать оптимальные маршруты по живописным местам области, культурным и историческим центрам. Все это создаст незабываемую атмосферу и подарит массу ярких положительных впечатлений участникам. В некотором смысле, после мегаполиса заезд на подмосковных трассах получится экзотичным, это добавит колорита и особенности мероприятию», – заключил Терюшков.

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