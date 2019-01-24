РИАМО - 24 янв. За прошлый год жители Московской области оплатили 618 тысяч счетов за коммунальные платежи, штрафы ГИБДД, налоги и детские сады с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов у почтальонов, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России».

Он уточнил, что с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов (МПКТ) жители Подмосковья могут оплатить счет за коммунальные платежи, штрафы ГИБДД, налоги и детские сады, заплатить за интернет, услуги телефонии и домашнего телевидения некоторых провайдеров. Терминалы розданы почтальонам и сотрудникам отделов доставки денежных выплат. На территории региона внедрено около 550 мобильных комплектов.

«В прошлом году через МПКТ было принято 618 тысяч платежей. Данная услуга становится все более востребованной. Это возможность сэкономить время и произвести оплату дома или на работе. Особенно это удобно тем, кто не слишком хорошо ориентируется в цифровом пространстве», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сервис востребован и у маломобильных людей. Почтальон помогает оплатить счет и средства быстро переводят по назначению.

По его словам, также в Подмосковье набирает обороты и проект по приему платежей на областных предприятиях.

«Наши почтальоны посещают предприятия, с которыми заключены соответствующие договоренности, и в определённые дни принимают платежи от сотрудников. Лучше после работы отдыхать, а не думать о том, что еще надо внести платеж за электроэнергию или детский садик. Мы даем возможность оплатить свои счета и экономить время», - отметил директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

Чаще всего через мобильные кассовые терминалы оплачивают счета за квартиру, электроэнергию и телефон.