Именно с эскимо началась история фабрики в 2007 году – и оно до сих пор лидирует по продажам. Всего здесь выпускают около 100 видов мороженого, в том числе популярные стаканчики и щербеты. Оборудование позволяет производить в среднем до 7,5 тысяч эскимо в час. Эта цифра регулируется в зависимости от сезона – можно делать 3,5 тысячи штук, а можно – и все 8 тысяч.