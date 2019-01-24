© РИАМО
, Николай Корешков
Именно с эскимо началась история фабрики в 2007 году – и оно до сих пор лидирует по продажам. Всего здесь выпускают около 100 видов мороженого, в том числе популярные стаканчики и щербеты. Оборудование позволяет производить в среднем до 7,5 тысяч эскимо в час. Эта цифра регулируется в зависимости от сезона – можно делать 3,5 тысячи штук, а можно – и все 8 тысяч.
© РИАМО
, Николай Корешков
«Мы создали эталонное мороженое – это вкус детства», - отмечает вице-президент компании «Чистая линия» Армен Бениаминов. По его словам, рецепт эскимо для компании разработала технолог, которая была одним из лучших специалистов по мороженому в СССР. Эскимо делается в соответствии с ГОСТом из продуктов самого высокого качества – в этом залог его успеха, уверен он.
© РИАМО
, Николай Корешков
Итак, молоко пастеризуют и смешивают со сливками, сгущенным молоком, маслом, сахаром, ванилью и другими ингредиентами. После этого происходит процесс гомогенизации, который делает массу однородной. Затем около суток смесь «созревает» в специальных танках и далее поступает во фризер. Здесь она охлаждается, взбивается и насыщается кислородом, а далее подается в спецагрегат – эскимогенератор, который сам формует, режет и вставляет палочки.
© РИАМО
, Николай Корешков
Наконец, будущие эскимошки, пока без глазури, «уезжают» в морозильную камеру, где поддерживается температура около минус 40 градусов. Через 40-50 минут мороженое возвращается на линию, и робот, как пинцет, подцепляет эскимо и одно за другим окунает его в шоколадную глазурь. Шоколад, нагретый до температуры 45 градусов, моментально застывает на эскимо.
© РИАМО
, Николай Корешков
Завершающий этап – упаковка эскимо. На фабрике в Долгопрудном это делается вручную: фасовщицы заворачивают мороженое в фольгу быстро и аккуратно. Ведь машинная упаковка может нарушить целостность глазури. «Да и покупатель сразу видит, что этот продукт сделан бережно, с теплотой человеческих рук», - отмечают на фабрике.
© РИАМО
, Николай Корешков
«Российское» 12% жирности – это классическое эскимо в фольге, точно такое же кушал старик Хоттабыч с детьми в цирке и съел аж 43 порции. «Это мороженое по объемам продаж является лидером рынка по Москве, Московской области и ЦФО с 2015 года», - отмечает Армен Бениаминов.
© РИАМО
, Николай Корешков
Всего на фабрике работает 10 современных линий с итальянским оборудованием. В летний сезон здесь производят до 6 миллионов литров мороженого в месяц. А вот зимой линии загружены не полностью – ведь мороженого продается в пять раз меньше, чем летом.
© РИАМО
, Николай Корешков
«В отличие от Запада, у нас другая культура потребления – предпочтительны индивидуальные упаковки, а не семейные. Мы можем выйти из метро, купить в ближайшей палатке мороженое и сразу его съесть», - поясняет Армен Бениаминов и вспоминает историческую байку.
© РИАМО
, Николай Корешков
Сейчас компания развивает новый проект – мобильные стойки с мороженым «О, эскимо!», фишка которого в том, что покупатель сам участвует в процессе производства.
© РИАМО
, Николай Корешков
Перед вами – три емкости расплавленного шоколада и пять видов эскимо без глазури на выбор – белый пломбир в горьком шоколаде или в молочном, или клубничное в белом шоколаде и пр. «Глазурь – плюс 45, мороженое – минус 18, в результате получается приятный эффект чуть подтаявшего мороженого», - рассказывает Бениаминов.
© РИАМО
, Николай Корешков
Такие лотки можно найти в крупных московских торговых центрах – в «Европейском», ТЦ «РИО», «Ереван Плаза» и других торговых центрах, а также в кафе театра имени М.Н. Ермоловой. Таким же мороженым угощают гостей на фабрике в Долгопрудном.
© РИАМО
, Николай Корешков
После экскурсии праздник детства продолжается. В течение 2-3 дней к каждому ребенку домой приезжает фирменная машина компании с гигантским эскимо на крыше и завозит коробочку мороженого.
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