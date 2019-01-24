РИАМО - 24 янв. Из незаконного оборота в Подмосковье в 2018 году изъяли более 2,5 миллионов единиц алкогольной продукции, также в регионе уменьшилось число преступлений, совершенных пьяными, сообщил в четверг на заседании коллегии начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков.

В четверг проходит коллегия ГУ МВД России по Московской области, на которой подводят итоги работы ведомства за 2018 год.

«Из незаконного оборота изъято более 2,5 миллионов единиц готовой к реализации алкогольной продукции», - сказал Пауков.

Он добавил, что в регионе в 2018 году сократилось число преступлений, совершенных людьми в состоянии алкогольного опьянения.