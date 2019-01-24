РИАМО - 24 янв. В Москве направлено в суд уголовное дело о контрабанде наркотических средств на территорию России с помощью международных почтовых переводов, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве окончено производством уголовное дело о контрабанде на территорию РФ и дальнейшей попытке сбыта наркотических средств», – сказал начальник управления информации и общественных связей столичного главка полиции Юрий Титов.

Он добавил, что с августа по октябрь 2017 года фигурант совместно с неустановленными соучастниками осуществил незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств – МДМА (экстази) и ЛСД – посредством международных почтовых переводов.

Общая масса веществ, изъятых из оборота, составила 690,38 и 0,1338 грамма соответственно.