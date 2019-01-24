РИАМО - 24 янв. Депутаты Мособлдумы поддержали кандидатуру Руслана Фурса на должность члена Мособлизбиркома с правом решающего голоса, передает корреспондент РИАМО.

«Предлагаем назначить членом Избирательной комиссии Московской области с правом решающего голоса в части, назначаемой Московской областной думой, Фурса Руслана Федоровича», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов, представляя постановление.

Кандидатуру поддержали большинство депутатов.