РИАМО - 24 янв. Хлопок в квартире на Костромской улице в Москве произошел по причине разгерметизации бытового газового баллончика, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Утром в четверг в одной из квартир жилого дома на Костромской улице, 20 произошел хлопок. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают следственно-оперативные группы, которые устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

«Произошла разгерметизация бытового баллончика для заправки примусов, используемых в туристической кухне», – сказал собеседник агентства.