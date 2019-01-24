РИАМО - 24 янв. Сотрудники уголовного розыска в столичном районе Очаково-Матвеевское задержали 49-летнего приезжего по подозрению в краже катера, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В полицию поступило сообщение от руководителя одной из монтажных организаций. Мужчина сообщил, что с территории склада на улице Генерала Дорохова пропали принадлежащий ему катер в алюминиевом кузове 1973 года выпуска, а также металлические палки и провода. Материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей.

«Сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого. Им оказался приезжий, который раньше работал в указанной компании разнорабочим. Он тайно погрузил катер в грузовой автомобиль и уехал. Похищенное он сдал в пункт приема металлолома, а вырученными средствами распорядился по своему усмотрению», – говорится в сообщении.

В настоящее время похищенный катер найден и в ближайшее время будет передан владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Подозреваемого поместили под подписку о невыезде.