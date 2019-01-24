РИАМО - 24 янв. В Подмосковье задержан начальник ОМВД России по городскому округу Чехов, подозреваемый в незаконном обороте оружия, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

В ходе обысков в квартире начальника полиции в рамках расследования уголовных дел по фактам получения взяток его подчиненными, у задержанного в жилище обнаружили пистолет ПМ со снаряженным магазином в котором имелось четыре патрона.

«Номерные обозначения на пистолете были спилены. Баллистическая экспертиза установила, что данный пистолет является огнестрельным оружием, а патроны, находившиеся в магазине – боеприпасами», – отмечается в сообщении.

Возбуждено дело о незаконном обороте оружия (по части1 статьи 222 УК РФ). В настоящее время полицейского допрашивает следователь.

«По ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», – добавляется в материале.

В подмосковном Чехове ранее возбудили два уголовных дела по фактам получения взяток сотрудниками местного ОМВД. Начальник отделения по борьбе с организованной преступностью УР ОМВД по городу Чехов в декабре 2018 года получил от местного коммерсанта взятку в размере 90 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности. Старший инспектор ОВД, который в конце ноября 2018 года получил 200 тысяч рублей от местного предпринимателя за общее покровительство.

В отношении полицейских в настоящий момент идет служебная проверка, по результатам которой они будут уволены из ОВД и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.