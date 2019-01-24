РИАМО - 24 янв. Депутаты Московской областной думы определили на очередном заседании регионального парламента новых представителей в квалификационную комиссию Адвокатской палаты Подмосковья, ими стали Елена Бабаянц и Лидия Ковалева, передает в четверг корреспондент РИАМО.

В материалах к заседанию уточняется, что Бабаянц и Ковалева выдвинуты фракцией «Единая Россия», имеют юридическое образование.

«Предлагаем избрать представителями Московской областной думы в квалификационную комиссию Адвокатской палаты Московской области Бабаянц Елену Евстафьевну и Ковалеву Лидию Николаевну», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

Он отметил, что полномочия предыдущего состава квалификационной комиссии истекают в феврале 2019 года. Кандидатуры поддержали большинство депутатов.