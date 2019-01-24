РИАМО - 24 янв. Систему «Мобильный инспектор», которая действует в столице, могут внедрить в Подмосковье, такое предложение сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг проходит коллегия ГУ МВД России по Московской области, на которой подводят итоги работы ведомства за 2018 год.

«Со своей стороны предлагаю внедрять систему «Мобильный инспектор», это позволит моментально видеть информацию о проезжающем автомобиле, просроченные штрафы, страховки, и находится ли машина в розыске», - сказал Воробьев в четверг на коллегии регионального главка МВД России.

Он уточнил, что аналогичная система уже работает в Москве.

«Считаю возможным внедрить ее у себя (в Подмосковье – ред.)», - заключил губернатор.

Комплекс «Мобильный инспектор» состоит из планшета, подключенного к выделенному каналу связи, мобильного принтера и специального программного обеспечения. При оформлении ДТП и административных правонарушений с помощью комплекса материалы автоматически заносятся в базу данных МВД России. К ним добавляются фотографии с места совершения правонарушения или ДТП, а также GPS-координаты.

С помощью устройства можно оперативно получать всю необходимую информацию о транспортных средствах, их собственниках и водителях, а также о задолжен­ности по наложенным штрафам и справочно-правовую информацию.