РИАМО – 24 янв. Порядка 1,5 миллиона квадратных метров жилой недвижимости планируют ввести в эксплуатацию в новой Москве до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

«В 2019 году планируется ввести порядка 1,5 миллиона квадратных метров жилья. С газовым обеспечением – около 10 %, в основном это индивидуальное и малоэтажное жилье. В многоквартирных высотных жилых комплексах будет только электричество», – отметил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Он уточнил, что спрос на жилье в новостройках ТиНАО будет стабильным.

«Интерес покупателей гарантирован хорошей ценой и активным, комплексным развитием инфраструктуры. Росту спроса также способствует открытие весной метро до поселка Коммунарка. Сейчас в продаже порядка 9 тысяч квартир, это оптимальная цифра. 2018 год дал рост спроса, особенно во второй половине. Эта тенденция сохранится в полной мере», – подчеркнул Жидкин.

Он пояснил, что в 2019 году планируется ввести не менее 2 миллионов квадратных метров различной недвижимости.