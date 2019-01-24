РИАМО - 24 янв. Проект по установке видеокамер и систем распознавания лиц начнут реализовывать в подъездах Подмосковья, пилотный проект начнут внедрять в Красногорске, Химках и Реутове, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг проходит коллегия ГУ МВД России по Московской области, на которой подводят итоги работы ведомства за 2018 год.

«Следующий большой проект, который мы будем реализовывать в 2019 году, это видеокамеры в подъездах и распознавание лиц. Передовые страны и Москва эту программу активно реализуют. И мы такой пилотный проект будем внедрять», - сказал Воробьев.

Он добавил, что пилотный проект начнут внедрять в Красногорске, Химках и Реутове.

Ранее Воробьев рассказал, что количество камер видеонаблюдения в Подмосковье увеличили с 15,5 тысяч почти до 30 тысяч. Показатель уличной преступности снизился на 9%. Проект по установке камер будут продолжать.