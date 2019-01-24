РИАМО - 24 янв. За 2018 год в столице ввели в эксплуатацию 11 объектов здравоохранения, что в 1,5 раза больше, чем за 2017 год, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Одиннадцать объектов здравоохранения площадью более 190 тысяч квадратных метров построены в Москве в 2018 году, что более чем в полтора раза превышает аналогичный показатель прошлого года. В 2017 году в столице было введено восемь объектов здравоохранения общей площадью 120 тысяч квадратных метров», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

По его словам, самые большие объемы ввода пришлись на объекты, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

«Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта площадью почти 70 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 300 коек и 250 посещений в смену, был построен в Обручевском районе на юго-западе Москвы. На востоке столицы, в Перове введен комплекс зданий и сооружений Московского медико-стоматологического университета общей площадью 64 тысячи «квадратов», - отметил руководитель ведомства.

Он добавил, что в Южном округе построены корпуса НИИ детской онкологии и гематологии площадью 16 тысяч квадратных метров.

Левкин подчеркнул, что строительство объектов социальной сферы способствует сбалансированному развитию города и ведется одновременно с возведением жилья по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

«Инвестиционные объекты социальной инфраструктуры возводятся в новых округах Москвы. Поликлиника на 310 посещений в смену введена в поселении Внуковское, а в поселении Воронцовское произведена реконструкция центра социально-медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий», - добавил чиновник.

В течение предыдущего года в столице за счет средств городского бюджета введены также шесть объектов здравоохранения.

«В их числе реконструкция с надстройкой и пристройкой корпуса городской больницы №50 на улице Вучетича, в Бескудникове на севере столицы появилась пристройка к поликлинике на 100 посещений в смену, на юге, в Царицыне – подстанция скорой помощи, на востоке, на Измайловском шоссе – женская консультация при родильном доме №20 на 530 посещений в смену», - заключил Левкин.