РИАМО - 24 янв. В Московской области в течение 2018 года выявили 44 подпольных лаборатории по изготовлению наркотиков, задержали почти 60 человек, сообщил в четверг на коллегии начальник ГУ МВД России по Подмосковью Виктор Пауков.

В четверг проходит коллегия ГУ МВД России по Московской области, на которой подводят итоги работы ведомства за 2018 год.

«Сотрудниками полиции ликвидированы 44 подпольных лаборатории, занимавшихся (производством - ред.) наркотических и психотропных веществ, задержаны 59 человек, причастных к их деятельности», - сказал Пауков.

Он добавил, что полиция изъяла более 25 килограммов наркотиков.

«Перекрыто 37 плюс семь каналов доставки наркотиков в Московский регион, на 11% больше выявлено фактов сбыта наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше 1 тонны 312 килограммов наркотиков», - уточнил Пауков.