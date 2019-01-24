РИАМО - 24 янв. Подмосковная полиция в 2018 году задержала 24 преступные группировки, состоящие из 113 участников, сообщил в четверг на коллегии начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков.

В четверг проходит коллегия ГУ МВД России по Московской области, на которой подводят итоги работы ведомства за 2018 год.

«Задержаны 24 организованные преступные группы, состоящие из 113 участников, на счету которых три убийства, 24 разбоя, три грабежа, 90 краж, 180 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков», - сказал Пауков.

По его словам, в 2018 году к ответственности привлекли семь воров в законе. Также пресекли деятельность банд, которую очень сложно инкриминировать.