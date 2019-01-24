РИАМО - 24 янв. На 9,1% сократилось число преступлений, совершенных на улицах Подмосковья в 2018 году, в том числе в общественных местах на 3,2%, сообщил в четверг на заседании коллегии начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков.

В четверг проходит коллегия ГУ МВД России по Московской области, на которой подводят итоги работы ведомства за 2018 год.

«Системное и целенаправленное проведение профилактических мероприятий дало положительный результат, меньше преступлений совершено в общественных местах на 3,2%, в том числе на улицах на 9,1%», - сказал Пауков.

Также сократилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.