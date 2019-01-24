РИАМО - 24 янв. В подмосковном Щелкове в здании торгового центра в полу образовалась трещина длиной 60 метров, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«Ночью при обходе территории торгового центра на Пролетарском проспекте служба безопасности обнаружила трещину в полу. Ширина трещины 1 сантиметр, длина 60 метров», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что здание торгового центра оцеплено силами службы безопасности.

«Собственник принимает решение о его дальнейшей судьбе», – добавил сотрудник пресс-службы.

Согласно данным открытых источников, речь идет о гипермаркете «Глобус».