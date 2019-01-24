РИАМО - 24 янв. На территории Московской области в 2018 году зарегистрировали 8 тысяч преступлений, при этом на 12,6% снизилось число убийств, сообщил в четверг на коллегии начальник ГУ МВД России по региону Виктор Пауков.

В четверг проходит коллегия ГУ МВД России по Московской области, на которой подводят итоги работы ведомства за 2018 год.

«Массив зарегистрированных преступлений сократился на 4,8%, в том числе тяжких и особо тяжких - на 5,4%, существенно, почти на 8%, снизилось число нераскрытых преступных посягательств, количество преступлений против личностей на 3,5%. Меньше зарегистрировано убийств на 12,6%», - сказал Пауков.

По его словам, в Подмосковье в течение прошлого года зарегистрировали 8,2 тысячи преступлений.

«Раскрыто более 46 тысяч. Почти 40,5 тысяч преступлений направлено в суд», - сказал Пауков.