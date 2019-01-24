РИАМО - 24 янв. В Подмосковье в 2018 году на 10,9% сократилось число разбойных нападений, на 3,5% меньше зарегистрировали фактов причинения тяжкого вреда здоровью, сообщил в четверг на коллегии начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков.

В четверг проходит коллегия ГУ МВД России по Московской области, на которой подводят итоги работы ведомства за 2018 год.

«Уменьшилось количество разбойных нападений на 10,9%, грабежей на 10,9%, краж на 8,8%, в том числе из квартир, предварительное следствие по которым обязательно, на 13%, а автомобилей на 22%», - сказал Пауков.

Кроме этого, на 3,5% меньше зарегистрировали фактов причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе на 13,8% повлекших смерть.