РИАМО - 24 янв. В Подмосковье увеличили число камер видеонаблюдения почти до 30 тысяч, работа по установке камер продолжится, сообщил в четверг на коллегии регионального главка МВД России губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг проходит коллегия ГУ МВД России по Московской области, на которой подводят итоги работы ведомства за 2018 год.

«Мы количество камер увеличили с 15,5 тысяч почти до 30 тысяч камер. Эта работа будет продолжаться. Показатель уличной преступности снизился на 9%», - сказал Воробьев.

Он рассказал, что работа по установке камер видеонаблюдения продолжится.

«Я очень надеюсь, что наша совместная работа, в том числе и по обеспечению работы камер видеонаблюдения по программе «Безопасный регион», будет дальше давать свои результаты», - заключил глава региона.

«Безопасный регион» - это централизованная система видеонаблюдения с возможностью длительного хранения и анализа входящей информации.