РИАМО - 24 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг наградил пятерых сотрудников Главного управления МВД России по Московской области знаками за «Доблесть и мужество».

В четверг проходит коллегия ГУ МВД России по Московской области, на которой подводят итоги работы ведомства за 2018 год.

«Мы традиционно встречаемся и подводим итоги календарного года. Действительно, мы находимся и работаем в очень активном развивающемся мегаполисе, и от работы правоохранительного блока, полиции зависит очень многое. Доверие - главный показатель нашей работы. 2018 год был насыщенный - выборы президента, чемпионат мира, выборы губернатора. Мы констатируем, что каждый год количество зарегистрированных преступлений снижается», - сказал Воробьев.

Знаки за «Доблесть и мужество» получили пять человек, среди них сотрудники уголовного розыска, оперуполномоченный, заместитель командира полка полиции по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий, командир роты в составе батальона №1 полка полиции по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий.