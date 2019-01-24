РИАМО - 24 янв. Компания «Центр международной торговли» (ЦМТ) может провести реконструкцию комплекса зданий на Краснопресненской набережной в столице, там планируют создать бизнес-центр и апартаменты, пишет газета «Ведомости».

Слушания по вопросу реконструкции прошли в конце прошлого года. Предельная высота зданий после проведения определена в 200 метров. Это выше, чем некоторые здания в расположенном рядом центре «Москва-сити». После реконструкции площадь объектов увеличится на 75,550 тысячи квадратных метров до 344,950 тысячи квадратных метров.

«Сейчас общая площадь ЦМТ составляет 265,2 тысячи квадратных метров. Кроме одноименного бизнес-комплекса на территории ЦМТ расположено несколько гостиниц, в том числе Crowne Plaza, а также апарт-отели «Международная» и «Эридан», – уточняется в материале.

Управляющий партнер ILM Андрей Лукашев оценивает инвестиции в строительство новых объектов на территории ЦМТ в 5-8 миллиардов рублей.

Источник, знакомый с проектом уточняет, что запланировано строительство двух башен. В одной башне может разместиться бизнес-центр, в другой – апартаменты с гостиничным управлением.

Такую же точку зрания высказывает партнер Colliers International Станислав Бибик. Он думает, что на Краснопресненской набережной будут востребованы либо апартаменты, либо бизнес-центры.

ТакжеБибик полагает, что доля свободных помещений рядом с «Москва-сити» близка к нулю, а после переезда в деловой центр различных госбанков, министерств и других ведомств интерес к офисной недвижимости там будет расти. Из-за интереса к офисам помещения там можно продавать по 300–350 тысяч рублей за 1 квадратный метр.

Несколько российских ведомств переедут в «Москва‑Сити» в 2019 году>>