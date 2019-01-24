РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 янв. В подмосковных Люберцах в рамках реконструкции Зенинского шоссе установят свыше 50 опор освещения, также установят шумоизоляционные экраны, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.

Тресков вместе с главой Люберец Владимиром Ружицким 23 января провел встречу с жителями микрорайона Самолет по вопросам транспорта и реконструкции Зенинского шоссе.

«Компания «Профремстрой» победила в торгах на реконструкцию Зенинского шоссе. Будет освещение, установят 56 опор высотой 10 метров», – сказал Тресков.

Он добавил, что также установят шумоизоляционные экраны. Их протяженность составит 438 метров.

«Торги по реконструкции моста пройдут до конца марта. В апреле приступят к работам», – отметил Тресков.

По его словам, реконструкцию Зенинского шоссе планируют завершить до 1 сентября 2019 года.