РИАМО - 24 янв. С начала 2019 года Московский областной единый информационно-расчетный центр (МосОблЕИРЦ) начал работу в городском округе Красноармейск, уже в феврале жители городского округа получат единые платежные документы от МосОблЕИРЦ с расчетами за первый месяц года, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«Расчетным центром заключены договоры с управляющими компаниями Красноармейска, благодаря чему практически все лицевые счета абонентов – плательщиков за коммунальные услуги на территории муниципального образования с начала года перешли на обслуживание в МосОблЕИРЦ», – сказал Пестов.

Московский областной единый информационно-расчетный центр работает на территории всех муниципальных образований Подмосковья. На обслуживании МосОблЕИРЦ находится более 2,8 миллионов лицевых счетов, что превышает 90% от общего количества лицевых счетов плательщиков за коммунальные услуги в регионе.

МосОблЕИРЦ внедряется на территории Московской области с целью повышения платежной дисциплины в сфере расчетов за услуги ЖКХ. Также важнейшей задачей единого расчетного центра является обеспечение высокого качества и удобства обслуживания абонентов.

«Для этого ведется системная работа по развитию дистанционных сервисов – контакт-центра, интернет-сайта с «Личным кабинетом», мобильного приложения. Это делается для того, чтобы жители могли решить подавляющее большинство вопросов, находящихся в компетенции МосОблЕИРЦ, дистанционно, без необходимости посещать клиентские офисы», – заключил Пестов.