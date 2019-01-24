РИАМО - 24 янв. Подмосковные полицейские задержали 28-летнего жителя Ростовской области, подозреваемого в незаконном сбыте более 700 граммов спайса, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Сотрудники ГИБДД остановили иномарку на 111-м километре автодороги М-4 «Дон». В ходе досмотра транспортного средства полицейские нашли 20 запаянных пакетов с веществом растительного происхождения.

«По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством, так называемым спайсом, общей массой более 700 граммов», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили под стражу.