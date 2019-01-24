РИАМО - 24 янв. В технопарке международного медицинского кластера «Сколково» на площади около 20 гектаров будет построена инфраструктура для биомедицинского технопарка, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Город создаст необходимую инфраструктуру для инновационного биомедицинского технопарка, которым впоследствии будут управлять передовые российские и иностранные компании. Технопарк будет заключать партнерские соглашения с медицинскими участниками кластера, с российскими образовательными и медицинскими центрами», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Помимо обучения будущих врачей по системе двойного диплома, оператор будет проводить программы повышения квалификации и оказывать медицинские услуги, добавил он.

В рамках технопарка будет создана инновационная медицинская экосистема: лаборатории НИОКР, центры трансферта технологий и трансляционной медицины, опытные производства лекарств, медицинский университет и поддерживающие сервисы. Глава Стройкомплекса уточнил, что старт проекта запланирован на 2021 год.

«Чтобы создать медицину нового уровня и повысить ее качество, недостаточно механически перенести разработанные на западе технологии в Россию. Для поддержания действительно высокого уровня медицинской помощи и инновационной науки необходимо иметь на территории нашей страны собственный жизнеспособный, реально работающий центр передовых биомедицинских технологий», – заявил генеральный директор Фонда ММК Михаил Югай.

В прошлом году в медкластере в «Сколкове» открылся филиал израильской клиники «Хадасса». В рамках второй очереди на территории медкластера появится многопрофильный госпиталь по лечению онкологических заболеваний. Строительство терапевтического корпуса планируется завершить в 2021 году.

Также совместно с Минздравом Южной Кореи проектируется многофункциональный корпус «умного госпиталя будущего» Bundang («Бундан»). Он начнет работу в 2022 году и будет оказывать медицинские услуги около 26 тысяч пациентов в год.