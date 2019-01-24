РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 янв. В подмосковных Люберцах будет оптимизирована транспортная работа перевозчиков, планируется изменить число и класс обслуживающих маршруты транспортных средств, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.

Тресков и глава Люберец Владимир Ружицкий 23 января провели встречу с жителями микрорайона Самолет.

«Есть жалобы на компанию-перевозчика «Ранд Транс». Мы выяснили, что они выпускают меньшее количество автобусов на ряде маршрутов», – сказал Тресков.

По его словам, на маршруте №1232к должны курсировать пять автобусов большой вместимости, 20 средней и пять малой. В итоге перевозки на данном маршруте осуществляют 10 больших автобусов, три средних и 12 малых.

Вместе с тем на некоторых маршрутах идет, наоборот, увеличение числа предусмотренных автобусов. В ближайшее время планируется пересмотреть число и класс автобусов, обслуживающих Люберцы.

«Мы видим, что сегодня при постоянном увеличении числа жителей микрорайона ЖК «Люберцы» необходимо вносить изменения в транспортную работу - на ряде маршрутов увеличить класс и число автобусов в часы пик, где нет такого пассажиропотока - изменить интервалы движения и вместимость автобусов»,- отметил Тресков.

При администрации округа будет создана рабочая группа, в которую войдут представители регионального Минтранса, администрации округа и жители. В течение нескольких месяцев планируется внести эти изменения.