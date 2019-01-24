РИАМО – 24 янв. Российское правительство пока не рассматривает пролонгацию соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин, данный вопрос в настоящий момент даже не обсуждается, пишет газета «Известия».

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) также не видят необходимости продлевать соглашение и считают, что после 31 марта должны заработать механизмы рыночного регулирования.

«В ФАС полагают, что этому будет способствовать увеличение нормы биржевых продаж топлива, и рассчитывают на соответствующее решение правительства. Этого ожидает и руководство Санкт-Петербургской биржи. Но часть экспертов считает, что предложенная норма не панацея и после 31 марта цены на бензин будут находиться в зависимости от курса рубля по отношению к доллару», – говорится в сообщении.

Как отметил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, соглашение с нефтяниками выполняется в полном объеме, поэтому никаких новых решений по его корректировке или пролонгации сейчас нет, и они не обсуждаются.

Он также уточнил, что в конце февраля нефтяным компаниям выделят первые выплаты по обратному акцизу, после чего можно будет смотреть, как работает механизм налогового маневра.

«Под обратным акцизом имеется в виду возврат владельцам НПЗ части акциза на нефть, если она ушла на производство конкретных нефтепродуктов, например, керосина или бензина», – уточняется в материале.

Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин также одобрил действие соглашения, отмечая, что ничего непрогнозируемого на рынке сейчас не происходит, есть лишь небольшой рост цен на бензин и дизтопливо – по его данным, с 1 по 14 января на 0,5% и 0,8% соответственно.

Положительным моментом он назвал выравнивание цен на заправках вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) и независимых сетей АЗС. Голомолзин добавил, что стабилизация ситуации не требует пролонгации соглашения правительства и нефтяников.